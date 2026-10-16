Второй за октябрь депутат Госдумы решил сдать мандат
Депутат Госдумы Шагимуратов досрочно сложит полномочия
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Депутат Госдумы Константин Шагимуратов досрочно сложит полномочия 20 октября 2026 года. Соответствующий проект постановления опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Шагимуратова Константина Ниловича […] 20 октября 2026 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в документе.
В пресс-службе партии «Справедливая Россия» сообщили РБК, что решение об уходе принял сам депутат. Его мандат передадут другому кандидату в соответствии с установленными законом процедурами. Это может быть представитель той же территориальной группы или кандидат из другой группы по решению президиума центрального совета партии.
Шагимуратов станет вторым депутатом Госдумы IX созыва, досрочно покинувшим парламент в октябре. Ранее, 6 октября, о прекращении полномочий объявила Ирина Елиферова, избранная по федеральному списку «Единой России» от московской региональной группы.
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