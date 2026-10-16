Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 15:25

Второй за октябрь депутат Госдумы решил сдать мандат

Депутат Госдумы Шагимуратов досрочно сложит полномочия

Обложка © Telegram / Константин Шагимуратов

Обложка © Telegram / Константин Шагимуратов

Депутат Госдумы Константин Шагимуратов досрочно сложит полномочия 20 октября 2026 года. Соответствующий проект постановления опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Шагимуратова Константина Ниловича […] 20 октября 2026 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в документе.

В пресс-службе партии «Справедливая Россия» сообщили РБК, что решение об уходе принял сам депутат. Его мандат передадут другому кандидату в соответствии с установленными законом процедурами. Это может быть представитель той же территориальной группы или кандидат из другой группы по решению президиума центрального совета партии.

Путин утвердил нового прокурора ЛНР и назначил ещё трёх руководителей надзорных ведомств
Путин утвердил нового прокурора ЛНР и назначил ещё трёх руководителей надзорных ведомств

Шагимуратов станет вторым депутатом Госдумы IX созыва, досрочно покинувшим парламент в октябре. Ранее, 6 октября, о прекращении полномочий объявила Ирина Елиферова, избранная по федеральному списку «Единой России» от московской региональной группы.

Больше новостей о работе парламента, законах и внутренней политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • справедливаяроссия
  • Госдума
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar