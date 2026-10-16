Второй за октябрь депутат Госдумы решил сдать мандат

«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата ГД Шагимуратова Константина Ниловича […] 20 октября 2026 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в документе.

В пресс-службе партии «Справедливая Россия» сообщили РБК, что решение об уходе принял сам депутат. Его мандат передадут другому кандидату в соответствии с установленными законом процедурами. Это может быть представитель той же территориальной группы или кандидат из другой группы по решению президиума центрального совета партии.