ВЦИОМ: 76% россиян ожидают лидерства «Единой России» на выборах в Госдуму

Большинство россиян считают, что лидирующее количество голосов на предстоящих выборах в Госдуму наберёт «Единая Россия». Такие результаты опроса АЦ ВЦИОМ представил директор по политическим исследованиям центра Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

«Спросили россиян о том, как они думают, кто победит, или кто наберет наибольшее число голосов избирателей на предстоящих выборах в Государственную Думу… 76% россиян заявили о том, что больше всех наберёт »Единая Россия«. Среди электорально активных этот показатель 80%», — сказал Мамонов.

У остальных партий показатели оказались значительно ниже. Победу КПРФ ожидают 4% опрошенных, а ЛДПР и «Новых людей» — по 2%. Таким образом, в представлениях респондентов разрыв между фаворитом и ближайшими конкурентами оказался многократным.

Мамонов считает, что результаты отражают восприятие «Единой России» как ведущей политической силы. По его оценке, россияне ожидают сохранения партией нынешнего положения и в период работы следующего созыва Госдумы. Его полномочия рассчитаны на пять лет.

Телефонный опрос АЦ ВЦИОМ прошёл 12 сентября. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки при вероятности 95% не превышает 2,5%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с призывом участвовать в выборах депутатов Госдумы и поддержать «Единую Россию». По словам мэра, голосуя за кандидатов, люди выбирают не просто симпатичных им политиков, а определяют правила, по которым предстоит жить в ближайшие годы. Он подчеркнул, что голос москвичей традиционно имеет большой вес, но для этого жителям нужно прийти на выборы, а не уклоняться от принятия решения.