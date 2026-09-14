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Опубликовано 14 сентября, 17:01

ВЦИОМ: 76% россиян ожидают лидерства «Единой России» на выборах в Госдуму

Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Большинство россиян считают, что лидирующее количество голосов на предстоящих выборах в Госдуму наберёт «Единая Россия». Такие результаты опроса АЦ ВЦИОМ представил директор по политическим исследованиям центра Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

«Спросили россиян о том, как они думают, кто победит, или кто наберет наибольшее число голосов избирателей на предстоящих выборах в Государственную Думу… 76% россиян заявили о том, что больше всех наберёт »Единая Россия«. Среди электорально активных этот показатель 80%», — сказал Мамонов.

У остальных партий показатели оказались значительно ниже. Победу КПРФ ожидают 4% опрошенных, а ЛДПР и «Новых людей» — по 2%. Таким образом, в представлениях респондентов разрыв между фаворитом и ближайшими конкурентами оказался многократным.

Мамонов считает, что результаты отражают восприятие «Единой России» как ведущей политической силы. По его оценке, россияне ожидают сохранения партией нынешнего положения и в период работы следующего созыва Госдумы. Его полномочия рассчитаны на пять лет.

Телефонный опрос АЦ ВЦИОМ прошёл 12 сентября. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки при вероятности 95% не превышает 2,5%.

ЭИСИ: «Единая Россия» может получить 49–51% на выборах в Госдуму
ЭИСИ: «Единая Россия» может получить 49–51% на выборах в Госдуму

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с призывом участвовать в выборах депутатов Госдумы и поддержать «Единую Россию». По словам мэра, голосуя за кандидатов, люди выбирают не просто симпатичных им политиков, а определяют правила, по которым предстоит жить в ближайшие годы. Он подчеркнул, что голос москвичей традиционно имеет большой вес, но для этого жителям нужно прийти на выборы, а не уклоняться от принятия решения.

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Юлия Сафиулина
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