ЭИСИ: «Единая Россия» может получить 49–51% на выборах в Госдуму

«Единая Россия» подходит к выборам в Государственную думу с растущим рейтингом и может получить 49–51% голосов. Такой финальный прогноз перед началом голосования озвучили эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований «ЕДГ — 2026: финишная прямая». За третье место, по их оценке, развернётся борьба между ЛДПР и «Новыми людьми», а КПРФ может финишировать с результатом выше 15%.

Финальную расстановку сил представили 14 сентября — в последний день, когда перед выборами может публиковаться соответствующая электоральная аналитика. Модератор дискуссии, президент Российской ассоциации политических консультантов и управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев заявил, что относительно результата лидирующей партии серьёзной дискуссии среди экспертов уже не осталось.

«Партия на финал кампании выходит с повышающимся рейтингом. И те цифры, которые нам коллеги из социологических компаний предлагали на прошлой неделе, фиксируют, что дискуссии нет. 49–51% — этот коридор ни у кого не вызывает сомнений», — заявил Алиев.

Отдельные данные представил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов. Согласно исследованию, 76% россиян считают, что больше всего голосов на предстоящих думских выборах получит «Единая Россия». Среди электорально активных граждан такую точку зрения разделяют 80%.

Кто лучше всего заметен в кампании

По данным, представленным Мамоновым, агитационные материалы «Единой России» попадались 46% опрошенных, а среди электорально активных россиян — 51%.

С предвыборными программами партий знакомились 30% участников исследования. Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании, показатель достигает 35%.

Эксперты отдельно отметили информационную кампанию Центральной избирательной комиссии. Материалы ЦИК видели 59% россиян. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет показатель оказался ещё выше — 64%. По мнению Мамонова, это говорит о том, что информационная работа была рассчитана на разные возрастные группы.

Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал пять основных причин лидерства «Единой России». Среди них он выделил поддержку партии президентом Владимиром Путиным, Народную программу, состав первой пятёрки федерального списка, повестку стабильности и прямую работу с запросами граждан.

По оценке Чеснакова, нынешнее электоральное поле в целом остаётся устойчивым. Пять партий, представленных в Госдуме восьмого созыва, заметно оторвались от остальных политических сил, а сама партийная система не демонстрирует резких изменений перед голосованием.

КПРФ — выше 15%, за третье место ещё поборются

Финальный прогноз ЭИСИ предполагает, что КПРФ может получить более 15% голосов. Для сравнения, на предыдущих выборах результат коммунистов составлял около 19%.

Алиев связал возможное снижение с возрастной структурой основного электората партии и тем, что её традиционная риторика слабее работает с новыми поколениями избирателей.

Гораздо менее очевидной эксперты считают борьбу за третью позицию. На неё претендуют ЛДПР и «Новые люди».

Кампанию «Новых людей» Алиев назвал одним из успехов нынешнего электорального цикла. По его оценке, социология фиксировала рост рейтинга партии примерно в полтора раза, что говорит о формировании устойчивой группы её сторонников. ЛДПР, напротив, после попыток расширить аудиторию во время кампании в итоге вернулась к более привычной работе со своим традиционным избирателем.

«Справедливая Россия», согласно прогнозу экспертов, скорее всего, преодолеет необходимый для прохождения в Госдуму пятипроцентный барьер. При этом её кампанию Алиев назвал самой невыразительной среди парламентских партий, отметив отсутствие единого сильного федерального предложения избирателю.

Шансы Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и партии «Зелёные» эксперты оценили значительно скромнее: текущие показатели, по мнению участников круглого стола, пока не позволяют прогнозировать им даже достижение трёхпроцентного результата.

Эксперты оценили внешнее давление на выборы

Отдельной темой круглого стола стали попытки внешнего влияния на российскую избирательную кампанию.

Доцент МГИМО Владимир Шаповалов заявил, что западные страны и связанные с ними информационные ресурсы пытаются сформировать недоверие к процедуре голосования и заранее поставить под сомнение его результаты. По его оценке, эта стратегия не достигла поставленной цели.

Политолог Павел Данилин, в свою очередь, выделил несколько направлений информационного давления — от военной и экономической повестки до попыток представить Россию международно изолированной. Эти заявления являются оценками участников круглого стола, а не результатами социологического исследования.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В федеральном бюллетене участвуют десять партий. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.