ВЦИОМ: Более 74% россиян доверяют Владимиру Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину достиг 74,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведённого с 7 по 13 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Работу главы государства одобряют 70,1% участников исследования. Для сравнения, по итогам предыдущего замера ВЦИОМ за 31 августа — 6 сентября о доверии Путину заявили 73,1% опрошенных, а его деятельность положительно оценили 67,4%. Таким образом, оба показателя за неделю выросли.

Деятельность российского правительства одобряют 48,3% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 46,2%. При этом непосредственно о доверии председателю правительства заявили 54,6% опрошенных.

Свежий опрос Фонда «Общественное мнение» также показывает высокий уровень доверия президенту. Согласно исследованию ФОМ, проведённому 11–13 сентября среди 1,5 тыс. совершеннолетних россиян, 71% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину, а 73% положительно оценили его работу на посту главы государства.

Работу правительства в исследовании ФОМ положительно оценили 50% участников, отрицательно — 28%. Деятельностью Мишустина довольны 53% респондентов, противоположного мнения придерживаются 15%.

Опрос ФОМ проводился методом интервью по месту жительства. Заявленная статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Ранее Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму. Глава государства назвал участие в выборах вкладом в победу России.