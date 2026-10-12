ВЦИОМ сообщил о техническом сбое в работе сайта и базы данных

Официальный сайт и база данных Аналитического центра ВЦИОМ могут временно не открываться из-за технических неполадок у хостинг-провайдера. Об этом сообщили представители организации в своём канале на платформе MAX.

В центре уточнили, что проблемы возникли на стороне компании, обеспечивающей размещение интернет-ресурсов. В результате пользователи могут столкнуться с ограничением доступа к информации. Причиной произошедшего назван технический сбой.

Сейчас специалисты разбираются в ситуации и принимают необходимые меры для устранения неисправности. Во ВЦИОМ рассчитывают вернуть доступ к данным в кратчайшие сроки. Точное время восстановления работы сайта пока не названо.

Ранее Life.ru сообщал о проблемах с загрузкой сайтов крупнейших российских СМИ 8 октября. Тогда перебои затронули РБК, РИА Новости, «Ведомости», «Коммерсантъ» и другие издания. Некоторые страницы не открывались или зависали при загрузке.