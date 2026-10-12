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Опубликовано 12 октября, 10:15

ВЦИОМ сообщил о техническом сбое в работе сайта и базы данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Официальный сайт и база данных Аналитического центра ВЦИОМ могут временно не открываться из-за технических неполадок у хостинг-провайдера. Об этом сообщили представители организации в своём канале на платформе MAX.

В центре уточнили, что проблемы возникли на стороне компании, обеспечивающей размещение интернет-ресурсов. В результате пользователи могут столкнуться с ограничением доступа к информации. Причиной произошедшего назван технический сбой.

Сейчас специалисты разбираются в ситуации и принимают необходимые меры для устранения неисправности. Во ВЦИОМ рассчитывают вернуть доступ к данным в кратчайшие сроки. Точное время восстановления работы сайта пока не названо.

Сбой произошёл у около 20 сервисов после удара ВСУ по дата-центру во Владимире
Сбой произошёл у около 20 сервисов после удара ВСУ по дата-центру во Владимире

Ранее Life.ru сообщал о проблемах с загрузкой сайтов крупнейших российских СМИ 8 октября. Тогда перебои затронули РБК, РИА Новости, «Ведомости», «Коммерсантъ» и другие издания. Некоторые страницы не открывались или зависали при загрузке.

Больше новостей о работе интернет-сервисов, цифровой инфраструктуре и технических сбоях — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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