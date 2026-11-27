Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 77,2% по данным опроса ВЦИОМ. Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в последнем опубликованном замере получил 72%. При этом положительно работу главы государства оценили 72,3% респондентов ВЦИОМа и 74% участников исследования ФОМ.

ВЦИОМ проводил исследование с 16 по 22 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. ФОМ опубликовал результаты 20 ноября: его опрос проходил 13–15 ноября и охватил 1,5 тыс. человек в 97 населённых пунктах 51 региона.

По данным ВЦИОМа, деятельность правительства одобряют 47,2% опрошенных. Работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 48,1%, а доверие ему выразили 58,5% участников исследования.

В опросе ФОМ положительную оценку работе правительства дали 48% респондентов, деятельности Мишустина — 53%. Разница в результатах двух центров касается не только доверия президенту: они используют собственные формулировки вопросов и методики исследований.

ВЦИОМ также оценил поддержку парламентских партий. За «Единую Россию» высказались 33,8% опрошенных, за КПРФ — 13,6%, ЛДПР — 10,1%, «Новых людей» — 8,8%, «Справедливую Россию» — 4,5%. По данным ФОМ, показатели составили соответственно 34%, 12%, 12%, 8% и 4%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне стали больше доверять полиции. Об этом заявили 65% участников опроса.