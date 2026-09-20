Вучич заявил о дополнительных поставках дизеля из резервов Сербии

Сербия дополнительно направит на рынок 20 тыс. тонн дизельного топлива из государственных резервов, чтобы не допустить резкого роста цен. Об этом в эфире Радио и телевидения страны заявил президент республики Александар Вучич.

«Меня беспокоит то, какая зима нас ждёт, но мы знаем свою задачу: мы должны сохранить стабильность, мир и обеспечить бесперебойное снабжение рынка, гарантируя потребителям доступ к нефтепродуктам и газу. Это будет непросто, но я верю, что мы справимся», — сказал Вучич.

Президент подчеркнул, что Белград намерен удерживать стоимость топлива ниже, чем во многих других странах, столько, сколько это будет возможно. При этом влиять на мировые нефтяные котировки Сербия не может, поскольку собственной добычи у неё нет.

Вучич также заверил, что резервы газа в стране заполнены, тогда как ситуация с нефтью сложнее. По его словам, власти рассчитывают избежать резкого подорожания нефтепродуктов в отопительный сезон.

Ранее Life.ru писал, что Вучич согласился с прогнозом о серьёзных энергетических проблемах в Европе. Сербский лидер обращал внимание на рост цен на топливо в Германии и Австрии и предупреждал о серьёзных вызовах для европейской экономики.