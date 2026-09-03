Ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился вдвое

За последние шесть лет темпы ввода жилья в Арктике и на Дальнем Востоке выросли вдвое. По итогам прошлого года показатель достиг 5,3 миллиона «квадратов». Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Ключевым драйвером успеха стали специальные ипотечные программы со ставкой в 2%. Государственная поддержка позволила 220 тысячам семей улучшить условия проживания.

Сейчас каждая вторая квартира в новостройках макрорегиона приобретается с использованием этого льготного кредитования. Механизм доказал свою эффективность как инструмент стимулирования отрасли.

Ранее Хуснуллин заявил, что менять условия семейной ипотеки до октября рискованно. По его словам, перерасчёт может повлиять на рынок, а точные последствия сейчас сложно спрогнозировать.