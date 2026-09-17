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Опубликовано 17 сентября, 09:29

ВВП России вырос на 0,6% за январь–июль 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Российский ВВП за первые семь месяцев 2026 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные Минэкономразвития представило на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака.

Потребительский спрос сохраняет устойчивость. За январь–июль оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 4,8%.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года реальные заработные платы выросли на 6,5%. Уровень безработицы в июле составил 2,3% — это один из самых низких показателей за весь период наблюдений.

Росстат подтвердил рост ВВП России во втором квартале на 1,3%
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Ранее в правительстве отмечали, что отдельные отрасли также демонстрируют положительную динамику. В частности, рост фиксировался в обрабатывающих производствах, машиностроении и фармацевтической промышленности.

Больше новостей о ключевых показателях российской экономики — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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