ВВП России вырос на 0,6% за январь–июль 2026 года
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Российский ВВП за первые семь месяцев 2026 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные Минэкономразвития представило на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака.
Потребительский спрос сохраняет устойчивость. За январь–июль оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 4,8%.
Кроме того, в первом полугодии 2026 года реальные заработные платы выросли на 6,5%. Уровень безработицы в июле составил 2,3% — это один из самых низких показателей за весь период наблюдений.
Ранее в правительстве отмечали, что отдельные отрасли также демонстрируют положительную динамику. В частности, рост фиксировался в обрабатывающих производствах, машиностроении и фармацевтической промышленности.
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