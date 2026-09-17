ВВП России вырос на 0,6% за январь–июль 2026 года

Российский ВВП за первые семь месяцев 2026 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные Минэкономразвития представило на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака.

Потребительский спрос сохраняет устойчивость. За январь–июль оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 4,8%.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года реальные заработные платы выросли на 6,5%. Уровень безработицы в июле составил 2,3% — это один из самых низких показателей за весь период наблюдений.

Ранее в правительстве отмечали, что отдельные отрасли также демонстрируют положительную динамику. В частности, рост фиксировался в обрабатывающих производствах, машиностроении и фармацевтической промышленности.