ВВС Швеции допустили возможность ударов вглубь РФ в случае военного столкновения

Шведские ВВС готовятся к возможности наносить удары по целям в глубине российской территории в случае вооружённого конфликта. Об этом заявил руководитель шведского Центра ведения воздушной войны полковник Карл Бергквист, передаёт T-Online со ссылкой на Aftonbladet.

«Нападение должно обойтись дорого», — заявил Бергквист. Потенциальный противник, по его словам, должен понимать, что возможные боевые действия не ограничатся шведской территорией.

Одной из причин изменения стратегии Бергквист назвал опыт украинского конфликта. По его словам, удары по аэродромам, штабам и логистическим объектам способны осложнить действия противника ещё на раннем этапе операции. При этом сами Вооружённые силы Швеции сейчас оценивают риск вооружённого нападения на страну как низкий.

Военное сотрудничество Стокгольма с соседями по НАТО в последние месяцы также расширяется. Ранее Life.ru сообщал, что Швеция направит истребители Gripen для участия в миссии НАТО в Польше. Самолёты подключатся к операции уже в октябре и будут, в частности, прикрывать логистический центр на юго-востоке Польши, через который идёт военная и гражданская помощь Украине. Gripen также задействуют в интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны альянса. При этом основным местом базирования истребителей останется сама Швеция, а боевые вылеты они будут выполнять в польском воздушном пространстве. Для Стокгольма это станет уже вторым участием в подобной воздушной операции НАТО.