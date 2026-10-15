«Вы будете стройные, а я — красивая!» Таисия Повалий раскрыла секрет своей формы

Певица Таисия Повалий призналась, что не изнуряет себя строгими диетами и не стремится соответствовать модным стандартам худобы. Артистка предпочитает следить за рационом, но не отказывается от любимых блюд ради идеальной фигуры. О своих пищевых привычках она рассказала Пятому каналу.

Повалий призналась, что не изнуряет себя строгими диетами. Видео © Пятый канал

По словам исполнительницы, после насыщенных гастролей и выступлений она иногда позволяет себе забыть о привычных ограничениях. Однако спустя несколько дней возвращается к установленному режиму, который помогает ей поддерживать комфортную физическую форму. При этом знаменитость не считает такой подход диетой, называя его разумным питанием.

Повалий также дала понять, что погоня за чрезмерной стройностью её совершенно не привлекает. Певица не собирается худеть с помощью популярных препаратов или подстраиваться под чужие представления о привлекательности.

«Я не страдаю совершенно тем, чтобы быть такой как все, стройной, слишком стройной, наоборот, я всем говорю: «Вы — стройные, а я буду красивая!» — отметила певица.

Впрочем, определённые ограничения в меню знаменитости всё-таки существуют. Она старается не злоупотреблять кондитерскими изделиями и крайне редко балует себя тортами или пирожными. Зато жареная картошка остаётся среди разрешённых удовольствий. Полностью исключать её из рациона исполнительница не намерена.

Ранее Life.ru сообщал, почему Наташа Королёва решила отказаться от дальнейшего похудения с помощью инъекционного препарата. Певица призналась, что опасается потерять упругость кожи, особенно на лице. По словам артистки, она намерена постепенно завершить применение средства, поскольку не хочет прибегать к пластической хирургии ради устранения возможных последствий снижения веса.