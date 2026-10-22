«Вы её убили!» В Одессе полицейский вырубил спутницу мобилизованного удушающим приёмом

В Одессе полицейский применил удушающий приём к женщине, которая пыталась помешать увезти мужчину во время насильственной мобилизации. Пострадавшая потеряла сознание и осталась лежать на дороге. Кадры разошлись в местных пабликах.

Насильственная мобилизация в Одессе. Видео © Telegram / Время.ua

Согласно сообщению, патрульные вытащили водителя из автомобиля Nissan и силой посадили в служебную машину. Находившиеся рядом люди попытались вмешаться. Спутница мобилизованного бросилась на правоохранителей, пытаясь не дать им увезти несчастного. Она плакала и кричала, что ей теперь не выжить.

Один из сотрудников полиции начал её душить, после чего она упала на асфальт. Ей вызвали скорую помощь; сведений о дальнейшем состоянии женщины в сообщении нет. Очевидцы во всём обвинили стражей порядка.

«Вы люди или нет?! Вы что делаете! Вы её убили!» — слышны крики в толпе.