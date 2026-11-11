Европейским странам следует «привести себя в порядок», прежде чем претендовать на участие в переговорах по украинскому урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге она сравнила их поведение с попыткой агрессивного человека, перепачканного кровью, сесть за общий стол.

Так дипломат ответила на вопрос, потребует ли Москва прекращения европейских поставок оружия ВСУ, если представители Европы подключатся к переговорам. Отдельного условия на этот счёт в приведённом ответе она не сформулировала.

«И весь он перепачкан кровью. Вы его за стол посадите? Мне просто интересно. Вы захотите с ним что-то обсудить за столом?» — сказала Захарова, описывая своё сравнение. По её словам, сначала такого гостя попытались бы успокоить и попросили убрать «агрессивную атрибутику».

Представитель МИД обвинила западные страны в противоречии между разговорами о переговорах и их действиями. В качестве примеров она привела учения у российских границ, санкционные инициативы и призывы продолжать финансирование военной помощи Украине.

«Им сначала надо привести себя в какой-то порядок, понимаете? Они в непотребном виде находятся. Их мысли не то что сбивчивые, а речь путаная», — заявила дипломат.

Ранее Life.ru рассказывал, что Джаред Кушнер намерен обсудить с Владимиром Путиным подключение европейцев к переговорам. Американский представитель назвал это одной из целей предстоящей встречи в Москве, одновременно усомнившись в способности Европы согласовать единого переговорщика.