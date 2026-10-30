«Вы ещё услышите обо мне»: Экс-звезда «Дома-2» не сможет бороться за пост мэра Уфы из-за диплома

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Балтер не сможет продолжить борьбу за должность мэра Уфы: её не допустили к конкурсу из-за отсутствия высшего образования. Об этом блогерша сообщила в своём Telegram-канале.

По словам Балтер, она рассчитывала, что для участия хватит диплома о среднем профессиональном образовании. Сейчас девушка учится на четвёртом курсе факультета политологии и планирует получить высшее образование летом.

«Вернусь ещё сильнее, летом получу диплом, и вы ещё услышите обо мне. Берегите Уфу», — заявила она.

Будущему руководителю города Балтер пожелала успехов и искренней любви к Уфе. Отдельно она попросила уделять внимание окраинам, поскольку, по её мнению, в центре ситуация благополучнее. Всего документы на конкурс подали 12 человек. По итогам заседания комиссии 30 октября дальше прошли пять претендентов. Сам конкурс назначен на 9 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Балтер подала документы на пост главы администрации родной Уфы. Своё решение она объясняла желанием заняться городскими проблемами и сократить разрыв между благоустроенным центром и остальными районами.