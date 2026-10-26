«Вы это видели?!» Изумлённый леопард попал в объектив фотоловушки

Дальневосточный леопард из приморского леса с необычным выражением морды стал героем новых мемов. Хищник посмотрел прямо в объектив фотоловушки, словно увидел что-то совершенно неожиданное. Забавные снимки опубликовали сотрудники дирекции заповедников «Земля леопарда».

На фотографиях кажется, будто пятнистый зверь переживает целую гамму эмоций: от крайнего удивления до разочарования. Однако долго задерживаться на одном месте хищнику некогда, ведь с наступлением темноты начинается наиболее активная часть его суток.

Именно в сумерках дальневосточные леопарды обычно отправляются на охоту, обходят свои владения и оставляют пахучие метки, предупреждая сородичей о границах территории. Поэтому после неожиданной встречи с камерой у лесного обитателя наверняка нашлись дела поважнее.

В апреле 2026 года в Приморье фотоловушка запечатлела другого дальневосточного леопарда по имени Лео, которого несколько лет назад спасли истощённым котёнком. После длительной реабилитации хищника вернули в дикую природу. Новые кадры подтвердили, что он успешно освоился в естественной среде обитания и находится в хорошей физической форме.