Мать рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, как оказалась на родах его возлюбленной Валентины Ивановой и почему сама перерезала пуповину внучке Эмме. Музыкант тогда уехал на гастроли, а будущей маме требовалась поддержка, рассказала она в новом выпуске шоу «Ой, мамочки».

По словам Симоны, она заранее предполагала, что роды начнутся в отсутствие сына. Тимати постоянно разъезжал с выступлениями, поэтому женщина каждую ночь оставалась на связи с Валентиной, чтобы в любой момент прийти ей на помощь.

«Я была уверена, что Валя начнёт рожать, когда он уедет», — призналась Юнусова.

Так и произошло: примерно в шесть утра артист улетел на очередные гастроли, а уже около десяти Иванова позвонила его матери и сообщила о начале родов. Симона сразу отправилась к ней. При этом она подчеркнула, что сама Валентина хотела видеть её рядом.

Мама рэпера призналась, что сильно нервничала, но старалась поддерживать избранницу сына. Родители девушки находились далеко, поэтому они вместе ходили и разговаривали, стараясь облегчить непростой процесс.

Отдельно Симона объяснила, как получилось, что именно ей доверили перерезать пуповину новорождённой Эмме. Когда малышка появилась на свет, возник вопрос, кто это сделает.

«Вы кого-то здесь видите ещё?» — вспоминала свой ответ Юнусова.

По словам звёздной бабушки, если бы Тимати находился рядом с Валентиной, её помощь, возможно, и не понадобилась бы. Самому рэперу новорождённую дочь показали по видеосвязи уже после родов.

Напомним, Эмма появилась на свет 2 августа 2025 года и стала третьим ребёнком Тимати. После публикации фотографий из роддома Валентина Иванова вступилась за Симону, которую пользователи соцсетей раскритиковали за чрезмерное участие в жизни семьи. Молодая мама назвала её самым добрым, чутким и заботливым человеком, подчеркнув, что ей очень повезло со свекровью.