«Вы участвуете в госперевороте»: Глава КС Польши пригрозил полиции при попытке попасть на работу
Полиция вновь не пустила отстранённого главу КС Польши в здание
Богдан Свенчковский. Обложка © ТАСС / AP / PAWEL SUPERNAK
Отстранённый председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский вновь попытался попасть на рабочее место в Варшаве, однако полицейские отказались пропустить его через оцепление. Как сообщает телеканал Polsat, судья обвинил правоохранителей в участии в государственном перевороте и предупредил их об уголовной ответственности.
«В последний раз я призываю вас покинуть территорию Конституционного суда, потому что вы здесь незаконно находитесь», — обратился Свенчковский к сотрудникам полиции.
Судья подчеркнул, что правоохранители препятствуют работе конституционного органа и не позволяют ему, а также другим судьям исполнять свои обязанности. Он потребовал открыть ворота, снять цепи и убрать заграждения у входа в здание.
Свенчковский также обвинил полицейских в выполнении распоряжений премьер-министра Дональда Туска. По его мнению, действия силовиков могут быть квалифицированы как преступление, а ответственность понесут не только рядовые сотрудники, но и их командиры.
«Вы участвуете в государственном перевороте», — заявил отстранённый председатель трибунала. Он добавил, что оцепление мешает гражданам обращаться в суд с конституционными жалобами, касающимися защиты их прав и свобод.
Несмотря на требования Свенчковского, полицейские остались на своих позициях и не пропустили его внутрь. Это уже не первая попытка судьи вернуться на рабочее место после отстранения.
Конфликт вокруг Конституционного трибунала обострился 30 октября, когда судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Президент Кароль Навроцкий и оппозиция оспаривают законность этого решения. Правительство Туска, в свою очередь, заявляет, что добивается восстановления независимости судебной системы. Польская полиция утверждает, что обеспечивает безопасность учреждения и находится на прилегающей территории, не вмешиваясь в работу суда.