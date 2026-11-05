Отстранённый председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский вновь попытался попасть на рабочее место в Варшаве, однако полицейские отказались пропустить его через оцепление. Как сообщает телеканал Polsat, судья обвинил правоохранителей в участии в государственном перевороте и предупредил их об уголовной ответственности.

«В последний раз я призываю вас покинуть территорию Конституционного суда, потому что вы здесь незаконно находитесь», — обратился Свенчковский к сотрудникам полиции.

Судья подчеркнул, что правоохранители препятствуют работе конституционного органа и не позволяют ему, а также другим судьям исполнять свои обязанности. Он потребовал открыть ворота, снять цепи и убрать заграждения у входа в здание.

Свенчковский также обвинил полицейских в выполнении распоряжений премьер-министра Дональда Туска. По его мнению, действия силовиков могут быть квалифицированы как преступление, а ответственность понесут не только рядовые сотрудники, но и их командиры.

«Вы участвуете в государственном перевороте», — заявил отстранённый председатель трибунала. Он добавил, что оцепление мешает гражданам обращаться в суд с конституционными жалобами, касающимися защиты их прав и свобод.

Несмотря на требования Свенчковского, полицейские остались на своих позициях и не пропустили его внутрь. Это уже не первая попытка судьи вернуться на рабочее место после отстранения.