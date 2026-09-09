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Регион
Опубликовано 9 сентября, 11:03

«Вы уезжаете, потому что должны?» Немецкий пограничник загрустил из-за отъезда россиян

Жена сотрудника Русского дома рассказала о сочувствии пограничника в Германии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сотрудники немецкой пограничной службы с сочувствием отнеслись к работникам закрытого Русского дома в Берлине, которым пришлось вернуться в Россию. Об этом ИС «Вести» рассказала супруга представителя Россотрудничества в Германии Нане Михитарьянц.

По её словам, во время проверки документов один из пограничников долго рассматривал бумаги, а затем спросил, действительно ли семья уезжает вынужденно.

«А вы уезжаете, потому что вы должны уехать?» — спросил он, как рассказала Михитарьянц.

Женщина ответила утвердительно. После этого, по её словам, пограничник покачал головой и цокнул языком.

Михитарьянц отметила, что по реакции сотрудника границы было заметно его недовольство решением немецких властей.

Германия заявила о сохранении контактов с Россией, несмотря на закрытие консульства и «Русского дома»
Германия заявила о сохранении контактов с Россией, несмотря на закрытие консульства и «Русского дома»

Ранее стало известно, что жители Берлина продолжали приходить к зданию закрытого Русского дома, несмотря на отсутствие митингов и демонстраций. Люди останавливались у входа, рассматривали плакаты с надписью «Мы не говорим «прощай», мы говорим лишь «до свидания» и таким образом выражали своё отношение к происходящему.

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Дарья Денисова
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