«Вы уезжаете, потому что должны?» Немецкий пограничник загрустил из-за отъезда россиян

Сотрудники немецкой пограничной службы с сочувствием отнеслись к работникам закрытого Русского дома в Берлине, которым пришлось вернуться в Россию. Об этом ИС «Вести» рассказала супруга представителя Россотрудничества в Германии Нане Михитарьянц.

По её словам, во время проверки документов один из пограничников долго рассматривал бумаги, а затем спросил, действительно ли семья уезжает вынужденно.

«А вы уезжаете, потому что вы должны уехать?» — спросил он, как рассказала Михитарьянц.

Женщина ответила утвердительно. После этого, по её словам, пограничник покачал головой и цокнул языком.

Михитарьянц отметила, что по реакции сотрудника границы было заметно его недовольство решением немецких властей.

Ранее стало известно, что жители Берлина продолжали приходить к зданию закрытого Русского дома, несмотря на отсутствие митингов и демонстраций. Люди останавливались у входа, рассматривали плакаты с надписью «Мы не говорим «прощай», мы говорим лишь «до свидания» и таким образом выражали своё отношение к происходящему.