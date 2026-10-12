Вы всё делаете неправильно: В Роскачестве рассказали, как сушить зонт, чтобы он служил 10 лет

Мокрый зонт нельзя плотно сворачивать и оставлять возле батареи, иначе срок его службы может значительно сократиться. Как правильно ухаживать за аксессуаром и выбирать долговечные модели, специалисты Роскачества объяснили NEWS.ru.

По словам экспертов, высокая стоимость вовсе не гарантирует надёжности изделия. Гораздо важнее его конструкция и количество подвижных элементов. Чем сложнее механизм, тем выше вероятность поломки, поэтому ультралёгкие телескопические варианты с несколькими сложениями считаются наиболее уязвимыми. А самыми прочными специалисты назвали зонты-трости с большим числом спиц и защитой от ветра.

«Сушите девайс только в сложенном, но не свёрнутом виде. Подвешивайте устройство куполом вниз вдали от источников тепла», — рекомендовали в Роскачестве.

Дополнительный уход требуется и ткани, защищающей от осадков. Купол советуют время от времени промывать под душем, используя мягкий шампунь. Не стоит забывать и о чистоте ручки, которая постоянно контактирует с окружающей средой.

При бережном обращении качественный аксессуар способен прослужить до десяти лет. Однако неправильная эксплуатация может вывести его из строя менее чем за год. Чтобы избежать преждевременной покупки замены, эксперты рекомендуют приобретать зонты в надёжных магазинах, предоставляющих гарантию на товар.

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