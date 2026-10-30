«Вы выглядите чертовски плохо»: Трамп набросился на журналиста Reuters из-за вопроса о здоровье

Президент США Дональд Трамп резко ответил журналисту агентства Reuters, который поинтересовался, не устал ли американский лидер после многочисленных предвыборных митингов. Разговор состоялся на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, куда глава Белого дома прибыл из Южной Каролины.

Сначала Трамп заверил представителей прессы, что чувствует себя прекрасно, несмотря на насыщенный график поездок по стране в поддержку кандидатов от Республиканской партии.

«Очень хорошее. Я думаю, по мне это видно», — ответил президент на вопрос о своём самочувствии.

Однако после уточняющего вопроса журналиста Reuters тон беседы изменился. Репортёр спросил, не связано ли решение Трампа отказаться от поездки в Канзас с усталостью после 28 митингов за последний месяц.

«Вы больной, а Reuters отвратительно. Только взгляните на этого парня, он в ужасной форме», — заявил американский лидер.

Трамп объяснил, что не собирается лично посещать Канзас, поскольку у республиканцев там и без того всё хорошо. Вместо поездки президент намерен выступить перед сторонниками по видеосвязи. На этом перепалка не закончилась. Глава Белого дома вновь обратился к журналисту, противопоставив его внешний вид собственному самочувствию.

«Вы ездите со мной на протяжении двух недель. Я чувствую себя превосходно, а вы — отвратительны. Приведите себя в форму, вы выглядите чертовски плохо», — сказал Трамп, после чего завершил общение с прессой.