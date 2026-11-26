Почти 357 тысяч участников европейской лотереи EuroMillions оказались в списке обладателей джекпота в размере 39 миллионов фунтов стерлингов из-за технической ошибки. Вместо радости от неожиданного выигрыша игрокам пришлось столкнуться с разочарованием: главный приз в действительности не достался никому. Об этом сообщает Daily Mail.

Сбой произошёл в общей электронной рассылке бельгийской Национальной лотереи с результатами розыгрыша. В письме ошибочно указали, что джекпот выиграли 356 906 человек, в том числе 6718 участников из Бельгии и ещё 350 188 игроков из других европейских стран.

При этом речь не шла об индивидуальных уведомлениях о выигрыше: ошибка содержалась именно в общей сводке результатов. Персональные сообщения онлайн-участникам, согласно публикации Le Parisien, были корректными.

Представитель бельгийской Национальной лотереи Стефани Делёль объяснила, что в общем письме неверно отобразили распределение призов. По её словам, затронутым игрокам направят отдельное разъяснение, а ошибку обнаружили сразу — поэтому следующий тираж в пятницу должен пройти по расписанию.

Розыгрыш состоялся 24 ноября. Согласно официальным результатам, билет с пятью основными числами и двумя дополнительными звёздами не выпал ни одному участнику. При этом 350 188 человек действительно выиграли в одной из младших категорий — за два угаданных числа и одну звезду им полагалось по 5,48 евро.

Вероятность сорвать джекпот EuroMillions составляет примерно один шанс на 139 миллионов. После того как главный приз остался невостребованным, его перенесли на следующий розыгрыш 27 ноября: сумма джекпота должна вырасти до 59 миллионов евро.