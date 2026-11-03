Московское «Торпедо» определилось с новым главным тренером после ухода Александра Сторожука. Команду возглавил 43-летний Вячеслав Вашкевич, ранее работавший с резервом калининградской «Балтики». О назначении сообщила пресс-служба столичного клуба.

Вашкевич сменил Сторожука, с которым автозаводцы расстались 2 ноября по соглашению сторон. Предыдущий наставник руководил командой с мая 2026 года, однако не проработал и полугода. Вместе с ним «Торпедо» покинул весь тренерский штаб.

Новый специалист известен прежде всего работой с молодыми футболистами. Более 15 лет он трудился в академиях московских «Спартака» и «Локомотива». В 2023 году под его руководством молодёжная команда железнодорожников выиграла Молодёжную футбольную лигу.

После этого Вашкевич работал с дзержинским «Арсеналом» из Белоруссии, а в январе 2026 года возглавил вторую команду «Балтики». Теперь ему предстоит продолжить борьбу за возвращение «Торпедо» в Российскую премьер-лигу.

К моменту тренерской перестановки московский клуб занимает четвёртое место в Первой лиге. После 16 туров у чёрно-белых 29 очков. В последней встрече под руководством Сторожука команда упустила победу над «КАМАЗом» в добавленное время — 1:1.

Следующий матч «Торпедо» проведёт 7 ноября против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча должна стать первой официальной игрой команды на обновлённом стадионе имени Эдуарда Стрельцова после реконструкции.

Ранее Life.ru сообщал об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера «Торпедо». 2 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта со специалистом по соглашению сторон. Вместе с ним команду покинули помощники. Накануне автозаводцы сыграли вничью с «КАМАЗом» (1:1), пропустив решающий для потери победы гол на четвёртой добавленной минуте.