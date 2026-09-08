Выбитые зубы и побои: 50-летний «Казанова» умер спустя три месяца после свадьбы с молодой женой

Житель Южной Кореи умер от остановки сердца спустя всего три месяца после свадьбы с молодой вьетнамкой. Незадолго до смерти мужчина жаловался другу на тяжёлые отношения с супругой и утверждал, что она избивала его. Об этом сообщает Mothership.

Мужчине, имя которого не раскрывается, было около 50 лет. По словам его друга, будущую жену он нашёл за границей, причём девушка была примерно на 30 лет моложе. Мать корейца выступала против брака с иностранкой, однако после её смерти мужчина всё же решил жениться.

Как утверждает приятель умершего, семейная жизнь быстро превратилась в череду конфликтов. Молодая жена якобы отказывалась спать с мужем в одной комнате и говорила, что хочет вернуться во Вьетнам.

Во время одной из ссор дело дошло до драки. Мужчина рассказывал другу, что супруга ударила его по лицу, когда он спал. После другого конфликта, по его словам, он лишился трёх зубов. Приятель утверждает, что лично видел у него синяки, укусы и царапины.

На фоне семейных проблем состояние южнокорейца ухудшилось. Примерно через три месяца после свадьбы он умер от остановки сердца. При этом данных, позволяющих напрямую связать смерть мужчины с предполагаемыми действиями супруги, не приводится.

Друг умершего предал историю огласке и, как сообщается, обратился в полицию. В качестве одного из доказательств он указывает на оставленную мужчиной записку, в которой тот жаловался на супругу.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш женщина призналась в убийстве собственного мужа. 37-летняя Мамта расправилась с 42-летним супругом, задушив его платьем, чтобы выйти замуж за соседа. Пара прожила вместе около 20 лет и воспитывала двоих детей. Отношения с любовником начались после переезда семьи в штат Гуджарат.