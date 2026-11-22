Президент Молдавии Майя Санду может получить возможность продлить свои полномочия, но теперь ей даже выборы не надо проводить благодаря новому законопроекту о чрезвычайных правовых режимах. С таким предупреждением выступила бывший депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

Поводом для критики стала инициатива Министерства обороны, представленная в начале ноября. Документ регулирует действия государства при мобилизации, осадном и военном положении, а также предусматривает формирование подразделений территориальной обороны по примеру Украины.

Особое беспокойство оппозиционного политика вызвали положения, ограничивающие проведение выборов и референдумов в условиях чрезвычайных обстоятельств.

По мнению Таубер, подобные механизмы могут позволить действующему руководству сосредоточить дополнительные полномочия и при определённом развитии событий отложить голосование, сохранив Санду на президентском посту.

Утверждения властей о том, что законопроект лишь уточняет уже существующие правила, экс-депутат назвала «наглым враньем».

Таубер считает, что новые нормы создают предпосылки для расширения контроля исполнительной власти над политическими процессами. Она опасается, что чрезвычайные меры смогут использовать не только для обеспечения безопасности, но и для продления пребывания нынешнего руководства у власти.

Вместе с тем запрет на проведение выборов при особых правовых режимах существовал в Молдавии и ранее. Новый документ уточняет порядок его применения, а продление президентского мандата предусматривается только в случаях, допускаемых Конституцией.