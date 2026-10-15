«Выборы будут проиграны»: Востоковед оценил шансы Трампа на успех удара по горным объектам Ирана

Применение мощной неядерной бомбы MOAB по иранским объектам не даст военного результата. Но может обернуться серьёзными политическими потерями для Дональда Трампа. Такую оценку в эфире радио «Комсомольская правда» дал востоковед, подполковник запаса Олег Макаренко.

Он напомнил: MOAB — мощный неядерный боеприпас, способный причинить значительные разрушения. Однако иранские объекты, о которых идёт речь, расположены в горах, под скальными породами. Поэтому уничтожить их такой бомбой, по мнению эксперта, не получится.

«Я уверен, что бомбардировка иранских объектов не приведёт к такому эффекту», — сказал Макаренко.

Обсуждение нового удара востоковед связывает с внутриполитическим положением Трампа и приближающимися выборами в США. Жёсткая риторика, по его мнению, может быть попыткой показать готовность Вашингтона продолжать военные действия.

Если же бомбу применят до выборов и заявленные цели не будут достигнуты, последствия окажутся тяжёлыми. Макаренко также допустил, что новый удар подтолкнёт Иран к пересмотру подхода к своей ядерной программе. Это станет дополнительным фактором напряжённости.

Ранее Life.ru сообщал о разработке в США сценариев ударов по иранским ядерным и энергетическим объектам с использованием «матери всех бомб». По данным CNN, окончательное решение о проведении операции пока не принято. При этом американские специалисты сомневаются, что MOAB сможет разрушить хорошо защищённые подземные сооружения.