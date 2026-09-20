Выборы в России прошли в соответствии с законодательством, заявили в СПЧ

Выборы в России прошли в рамках действующего законодательства. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоговый результат, не выявлено, заявили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

К такому выводу пришла рабочая группа СПЧ, занимавшаяся мониторингом избирательных прав граждан.

«МРГ Совета считает, что выборы проведены в соответствии с действующим законодательством и без нарушений, способных повлиять на итоговый результат», — говорится в заявлении в Telegram-канале СПЧ.

В Совете подчеркнули, что серьёзных инцидентов, которые могли бы изменить результаты голосования, зафиксировано не было.

За три дня голосования в Москве не зафиксировали ни одного случая удаления общественных наблюдателей с избирательных участков. Об этом сообщил руководитель столичного Общественного штаба Вадим Ковалёв.