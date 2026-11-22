Химик Николай Черноруков, заслуженный деятель науки России и бывший декан химического факультета ННГУ имени Н. И. Лобачевского, умер в возрасте 90 лет. О смерти учёного 22 ноября сообщил ректор университета Олег Трофимов в своём Telegram-канале.

«Университет навсегда сохранит память об этом выдающемся учёном и наставнике», — написал он.

Черноруков связал с университетом более 60 лет жизни. В 1958 году он с отличием окончил химический факультет и остался работать в вузе. Учёный 24 года возглавлял факультет и 27 лет руководил кафедрой радиохимии.

Его исследования охватывали неорганическую химию, радиохимию и радиоэкологию. Черноруков разработал основы классификации комплексных фосфатов и арсенатов по кристаллической структуре, синтезировал свыше ста новых соединений. Также он создал материалы для разделения актинидов, устойчивые к высоким температурам и радиации.

За годы работы учёный опубликовал около 500 научных трудов и получил 20 патентов. Под его руководством исследователи защитили 30 кандидатских и докторских диссертаций. После аварии на Чернобыльской АЭС он возглавил создание в университете регионального центра «Радиоактивность и экология».

Трофимов отметил вклад Чернорукова в отечественную химическую науку и выразил соболезнования его семье, близким и коллегам.