Умер академик Евгений Свердлов, стоявший у истоков расшифровки генома

Академик РАН Евгений Свердлов, один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генной инженерии, умер 28 сентября на 88-м году жизни. О смерти учёного сообщил Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.

Основные работы Свердлова были связаны с изучением генетического материала, структуры и функций генов. Он разработал химические подходы к определению последовательностей ДНК, которые стали частью основы для последующей расшифровки геномов, в том числе человеческого.

В 1980-х годах при его участии в СССР был создан генно-инженерный альфа-интерферон человека. Этот препарат стал одним из первых отечественных продуктов, полученных с применением технологий генной инженерии и использованных в клинической практике.

Учёный также занимался разработкой подходов к терапии онкологических заболеваний, поиском терапевтических мишеней и исследованиями генной терапии опухолей.

С 1988 по 2006 год Свердлов возглавлял Институт молекулярной генетики РАН. Позднее он руководил геномным центром Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». За научную деятельность академик был удостоен Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии России.