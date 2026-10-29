«Выдержка и твёрдый характер»: Путин поздравил Касабиеву с историческим золотом ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Глава государства отметил выдержку, твёрдый характер и настрой спортсменки, которые помогли ей одолеть сильных соперниц. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Выдержка, твёрдый характер, настрой на победный результат помогли вам превзойти сильных и опытных соперниц, вписать яркую страницу в летопись отечественного спорта высших достижений», — говорится в послании президента.

Путин также пожелал чемпионке новых спортивных успехов, удачи и всего самого доброго.

Ранее Life.ru сообщал о победе Алины Касабиевой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. На пути к чемпионскому титулу 24-летняя россиянка в полуфинале одолела украинку Соломию Винник со счётом 8:4. До этого Касабиева дважды останавливалась в шаге от золота крупных международных турниров: в 2025 году стала второй на чемпионате мира в Загребе, а в 2026-м завоевала серебро европейского первенства в Тиране.

Эта награда стала первым золотом России на чемпионатах мира по женской борьбе за семь лет. В последний раз представительницы страны поднимались на высшую ступень пьедестала в 2019 году, когда чемпионками стали Инна Тражукова и Наталья Воробьёва.