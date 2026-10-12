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Регион
Опубликовано 12 октября, 01:34

Выезд из Ярославля в сторону Москвы открыли после отражения атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли после временного ограничения на дороге. В регионе сбили один беспилотник, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В Ярославле перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал глава региона.

Евраев также поблагодарил спецслужбы за слаженную и профессиональную работу. При этом угроза атак беспилотников в Ярославской области сохраняется.

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Вечером 11 октября власти временно ограничили движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Перекрытие затронуло участок у пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

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Лия Мурадьян
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