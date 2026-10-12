Выезд из Ярославля в сторону Москвы открыли после отражения атаки БПЛА

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли после временного ограничения на дороге. В регионе сбили один беспилотник, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В Ярославле перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал глава региона.

Евраев также поблагодарил спецслужбы за слаженную и профессиональную работу. При этом угроза атак беспилотников в Ярославской области сохраняется.

Вечером 11 октября власти временно ограничили движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Перекрытие затронуло участок у пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.