Все московские аэропорты возобновили работу в полном режиме
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Ограничения начали снимать в московских аэропортах после отражения атаки беспилотников. К настоящему моменту Шереметьево, Жуковский, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Пассажирам стоит заранее обеспокоиться о функционировании авиагаваней и статусе рейсов.
Ранее все московские аэропорты приостанавливали работу. Мэр Сергей Собянин сообщил об отражении за вечер атаки 21 БПЛА.
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