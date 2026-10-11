Все московские аэропорты возобновили работу в полном режиме

Ограничения начали снимать в московских аэропортах после отражения атаки беспилотников. К настоящему моменту Шереметьево, Жуковский, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Пассажирам стоит заранее обеспокоиться о функционировании авиагаваней и статусе рейсов.