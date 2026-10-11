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Опубликовано 11 октября, 23:25

Все московские аэропорты возобновили работу в полном режиме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ограничения начали снимать в московских аэропортах после отражения атаки беспилотников. К настоящему моменту Шереметьево, Жуковский, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Пассажирам стоит заранее обеспокоиться о функционировании авиагаваней и статусе рейсов.

Более 25 рейсов в Москву перенаправили из-за ограничений в аэропортах
Более 25 рейсов в Москву перенаправили из-за ограничений в аэропортах

Ранее все московские аэропорты приостанавливали работу. Мэр Сергей Собянин сообщил об отражении за вечер атаки 21 БПЛА.

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Артур Лапсаков
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