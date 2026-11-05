Даже красивые и свежие на вид овощи могут потерять значительную часть витаминов задолго до появления первых признаков порчи. Особенно быстро полезные вещества разрушаются в шпинате, брокколи, рукколе и некоторых других продуктах, которые плохо переносят длительное хранение. На что обращать внимание при покупке овощей в ноябре, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

По словам специалистов, сохранность питательных веществ зависит прежде всего от того, сколько времени прошло после сбора урожая, а также от условий перевозки и хранения. Быстрее всего снижается содержание некоторых витаминов, особенно витамина С, в листовой зелени и отдельных овощах. К наиболее чувствительным продуктам относятся шпинат, листовой салат, руккола, брокколи и стручковая фасоль.

Эти продукты отличаются высокой интенсивностью обменных процессов и сравнительно небольшим сроком хранения. Даже если овощи сохраняют привлекательный внешний вид, содержание отдельных витаминов в них уже может существенно снизиться. Роскачество

В ноябре эксперты рекомендуют отдавать предпочтение сезонным овощам, которые хорошо переносят длительное хранение. Среди них белокочанная и краснокочанная капуста, морковь, свёкла, тыква и репчатый лук. Даже спустя продолжительное время после сбора урожая они остаются полноценными источниками пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.

Однако сохранить пользу продуктов поможет не только правильный выбор, но и соблюдение условий хранения. В Роскачестве советуют поддерживать подходящую температуру, защищать овощи от прямого света и не оставлять зелень надолго при комнатной температуре. Особенно внимательно следует относиться к листовым овощам, которые быстрее теряют часть питательных веществ.

«Чтобы сохранить максимум пользы, важно правильно хранить овощи: соблюдать температурный режим, избегать попадания прямого света, не держать зелень и листовые овощи долго при комнатной температуре», — отметили в пресс-службе.

При этом специалисты призвали не отказываться от свежих овощей, привезённых из других регионов или стран. По их словам, происхождение продуктов не должно становиться главным критерием выбора, поскольку разнообразный рацион важнее стремления покупать исключительно местный урожай.

Ранее Life.ru рассказывал, как организовать полноценное питание в командировке даже без кухни и привычных домашних условий. Врач-диетолог рекомендовала брать с собой крупы, овощи, молочные продукты и консервы, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Среди удобных вариантов специалист выделила кашу из термоса, крупы с рыбными или мясными консервами, а также сэндвичи с сыром, яйцом и овощами.