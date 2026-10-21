«Выкинут в одночасье»: В США объяснили, почему Европа предаст Зеленского ради выгоды
Дэвис: Лидеры стран Европы могут в любой момент отвернуться от Зеленского
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Западные союзники способны отказаться от содействия Киеву в самый критический момент. Такое развитие событий спрогнозировал военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис во время эфира на YouTube-канале.
По мнению эксперта, правящие круги ЕС осознают переход противостояния в финальную стадию. В этой ситуации Брюсселю придётся пойти на невыгодные договоренности. Ситуация обострится, если Дональд Трамп прекратит финансирование со стороны Вашингтона.
Дэвис подчеркнул фальшь прежних обещаний европейских партнеров.
«Они постоянно твердили: «Мы будем с вами столько, сколько потребуется», — обнимали его, заверяли в поддержке, ... а потом руки, которые его обнимали, вдруг начнут его отталкивать», — отметил он. Офицер добавил, что политика оставят в полном одиночестве.
Отказ от прежнего курса не нанесёт ущерба чиновникам из Старого Света, считает эксперт.
«А когда все это закончится, они просто воспользуются останками Украины, <…> чтобы и дальше зарабатывать. В любом случае, они останутся в выигрыше. С ними всё будет в порядке», — пояснил он.
На этом фоне запросы украинского руководства продолжают расти. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после брюссельского саммита констатировала, что денежные потребности Киева увеличиваются, хотя Евросоюз уже обеспечивает 80 процентов всей внешней помощи.