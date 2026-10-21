Западные союзники способны отказаться от содействия Киеву в самый критический момент. Такое развитие событий спрогнозировал военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис во время эфира на YouTube-канале.

По мнению эксперта, правящие круги ЕС осознают переход противостояния в финальную стадию. В этой ситуации Брюсселю придётся пойти на невыгодные договоренности. Ситуация обострится, если Дональд Трамп прекратит финансирование со стороны Вашингтона.

Дэвис подчеркнул фальшь прежних обещаний европейских партнеров.

«Они постоянно твердили: «Мы будем с вами столько, сколько потребуется», — обнимали его, заверяли в поддержке, ... а потом руки, которые его обнимали, вдруг начнут его отталкивать», — отметил он. Офицер добавил, что политика оставят в полном одиночестве.

Отказ от прежнего курса не нанесёт ущерба чиновникам из Старого Света, считает эксперт.

«А когда все это закончится, они просто воспользуются останками Украины, <…> чтобы и дальше зарабатывать. В любом случае, они останутся в выигрыше. С ними всё будет в порядке», — пояснил он.