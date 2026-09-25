Владимир Зеленский мог выступать в ООН на русском языке, однако вместо этого пытался говорить по-английски, «выкорячивая» каждое слово. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИС «Вести».

Дипломат напомнила, что русский входит в число шести официальных языков ООН. По её словам, использование Зеленским английского при свободном владении русским она считает проявлением лицемерия.

«Но здесь начинается лицемерие. Здесь он, так сказать, выкорячивая из себя каждое слово, пытается говорить на английском», — сказала Захарова.

Она также вновь связала поведение Зеленского за рубежом с языковой политикой Киева. Ранее Захарова уже заявляла, что украинский лидер сам говорит по-русски, несмотря на ограничения использования этого языка внутри страны.

В той же беседе представитель МИД резко высказалась о положении православных верующих на Украине и назвала происходящее «бесчеловечной историей». Эти формулировки являются политической оценкой Захаровой.

Кроме того, дипломат заявила, что Запад, по её мнению, довёл Зеленского до нынешнего состояния и сформировал вокруг него образ, который сам же использует в политической риторике.

Накануне Захарова уже предложила Зеленскому цитировать русских классиков вместо нецензурных выражений. Поводом стали его русскоязычные реплики на международной площадке.