Захарова предложила Зеленскому цитировать классиков вместо русского мата

Вместо нецензурных выражений Владимиру Зеленскому лучше цитировать классиков во время выступлений на русском языке. Такой совет дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что Зеленский едва ли не пытает своих детей и граждан за русский язык на Украине, а сам говорит по-русски на международных площадках, ещё и матом.

«Уж если и говоришь [на русском], есть, наверное, более удобоваримые формы выступать, цитируя классиков, а не матерясь и не оскорбляя всех подряд», — сказала Захарова в беседе с ИС «Вести».

Дипломат также напомнила, что русский язык входит в число шести официальных языков ООН. По её словам, использование русского языка Зеленским на международной площадке не сочетается с подходом украинских властей к его применению внутри страны.

Ранее Зеленский в ходе Генеральной Ассамблеи ООН ответил на русском языке на вопрос журналиста о возможном визите в Москву. Он заявил, что прилетит в российскую столицу «на ракете» и добавил матерный оборот.