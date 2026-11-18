В Калуге суд взыскал почти 400 миллионов рублей с пяти ответчиков, которые незаконно выкупили государственные земли, а затем перепродали их застройщику по цене в 30 раз выше первоначальной. Участки предназначались для строительства многоквартирных домов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установило надзорное ведомство, с 2015 по 2017 год городские власти предоставили предпринимателям участки в аренду для эксплуатации производственных и складских объектов. Однако вместо полноценного использования земли по назначению арендаторы возвели на ней небольшие постройки, которые позволили им выкупить участки по льготной цене без проведения торгов.

После оформления собственности строения снесли, а назначение участков изменили под возведение многоквартирных жилых домов. В 2024 году землю продали строительной компании, причём стоимость сделки оказалась в 30 раз выше суммы, которую первоначально заплатили за участки.

Прокуратура сочла такую схему незаконной и обратилась в суд с требованием вернуть полученные средства муниципалитету. Судебная коллегия Калужского областного суда удовлетворила иск в апелляционном порядке и постановила взыскать с пяти ответчиков 395 миллионов рублей неосновательного обогащения.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается, а фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей земельной махинации в Приморье. Там 60-летний мужчина незаконно приобрёл 17 участков, предоставив документы с недостоверными сведениями о расположенной на них недвижимости. Землю он выкупил за 30% стоимости, причинив бюджету ущерб более 11,5 миллиона рублей. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей.