Украинские подразделения в Курской области больше месяца находились без нормального снабжения, поскольку российские войска перекрыли основные пути доставки продовольствия и боеприпасов. Об этом в эфире телеканала Zvezdanews рассказал начальник тыла ВС РФ, заместитель министра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук.

По словам военачальника, российская армия последовательно нарушала логистику ВСУ. Сначала украинским подразделениям оставили единственный маршрут снабжения через Суджу, а затем перекрыли и его.

«Мы обрубили противнику все маршруты снабжения, оставили только один — через Суджу — и перерезали его так, что противник больше месяца находился без воды, без продовольствия, без боеприпасов, без эвакуации и в итоге вылетел из Курской области как пробка», — заявил Солодчук.

Генерал подчеркнул, что исход боевых действий во многом зависит от организации тыла.

Вторжение ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года. Боевые действия на территории региона продолжались несколько месяцев. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области.

По данным российского Минобороны, за время боёв на курском направлении потери украинской армии превысили 76,5 тысячи военнослужащих.