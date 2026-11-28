Самолёт Beech King Air 350ER, предназначенный в том числе для выполнения разведывательных задач, начал патрулирование над Чёрным морем. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Воздушное судно поднялось в воздух с территории Румынии. Цели вылета и государственная принадлежность борта не уточняются.

Beech King Air 350ER представляет собой двухмоторный турбовинтовой самолёт увеличенной дальности полёта. Его модификации используются для наблюдения, сбора разведывательной информации и выполнения других специальных задач.

Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО вблизи границ страны. В Москве выступают против дальнейшей милитаризации Европы.

Напомним, 26 ноября над Чёрным морем заметили два французских истребителя-бомбардировщика Mirage 2000D. По данным SHOT, самолёты предположительно выполняли задачи радиоэлектронной разведки. Точное место их вылета осталось неизвестным. За два дня до этого над черноморской акваторией зафиксировали французский многоцелевой самолёт-заправщик Airbus A330 MRTT.