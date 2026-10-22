Выпарили долг: Судебные приставы выловили алиментщика из Петербурга в сауне

В Санкт-Петербурге судебные приставы выловили злостного неплательщика алиментов прямо в сауне. 45-летний житель Пушкинского района несколько лет не перечислял деньги на содержание девятилетней дочери и накопил долг в 554 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Мужчина игнорировал вызовы приставов и не появлялся по месту регистрации, поэтому его объявили в исполнительный розыск. Выяснилось, что должник регулярно посещает сауны. Сотрудники проверили несколько заведений и в одном из них обнаружили любителя попариться.

Приставы застали петербуржца в комнате отдыха сразу после посещения парной. Неожиданный визит застал мужчину врасплох: он попытался избежать разбирательства, сославшись на отсутствие документов.

Однако стоило сотрудникам заговорить о поездке в полицию для установления личности, как паспорт тут же нашёлся. Должника доставили к приставам, где составили административный протокол за неуплату алиментов.

После банного приключения мужчина наконец начал перечислять деньги матери ребёнка и погашать накопившуюся задолженность. Исполнительное производство остаётся на контроле приставов.

Ранее Life.ru рассказывал о другом находчивом алиментщике из Петербурга, который попытался спрятаться от приставов внутри раскладного дивана. Мужчина задолжал семилетней дочери более 300 тысяч рублей и почти год уклонялся от выплат. Когда сотрудники обнаружили его тайник, должник сдался. В итоге суд назначил ему десять суток административного ареста.