Покупатель квартиры рискует лишиться недвижимости, если сделка впоследствии будет оспорена в рамках банкротства продавца. Чтобы снизить вероятность таких проблем, перед оформлением договора стоит проверить не только документы на жильё, но и финансовое положение его владельца. Об этом URA.ru рассказал риелтор Владимир Шмелев.

В первую очередь эксперт советует выяснить, нет ли у продавца крупных задолженностей по кредитам, коммунальным платежам и исполнительным производствам. По его словам, большое количество долгов может указывать на риск последующего банкротства. В таком случае кредиторы могут попытаться оспорить ранее совершённые сделки с недвижимостью.

Отдельно Шмелев рекомендует проверить задолженности по алиментам. Хотя такие обязательства не списываются при банкротстве, наличие долгов может быть дополнительным признаком финансовых проблем продавца.

Первую проверку можно провести через банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Для поиска понадобятся фамилия, имя, отчество собственника, год его рождения и регион проживания. Там же доступна информация о должниках по алиментам.

Сведения о банкротстве можно поискать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Для этого достаточно воспользоваться разделом с данными о должниках. Поиск доступен по ФИО, ИНН или СНИЛС, а дополнительные фильтры позволяют уточнить результаты.

Ещё один момент, на который обратил внимание риелтор, — правовой статус продавца. Шмелев советует проверить, включён ли человек в реестр иностранных агентов Минюста. Также он рекомендует выяснять, связан ли продавец с государствами, в отношении которых действуют специальные ограничения на сделки с недвижимостью.

Если для конкретной сделки требуется разрешение правительственной комиссии, его необходимо получить до оформления договора. Эксперт также упомянул налоговое резидентство продавца: в общем случае для признания физического лица налоговым резидентом учитывается срок пребывания в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.