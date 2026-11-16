Сохранить единственную ипотечную квартиру при банкротстве можно с помощью мирового соглашения с кредитором. Для этого должнику необходимо предложить понятный план погашения задолженности и согласовать условия, которые затем проверит суд. Об этом Life.ru рассказал адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы Forseti&Ting Альберт Ануфриев.

Действующее законодательство запрещает обращать взыскание на единственное жилое помещение, которое принадлежит должнику. Этот принцип применяется вне зависимости от того идёт ли речь о принудительном исполнении решения суда о взыскании задолженности или о реализации имущества должника в рамках процедуры банкротства. Однако для недвижимости, находящейся в ипотеке или переданной в залог по долговым обязательствам, предусмотрено исключение. Альберт Ануфриев Адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Forseti&Ting

При наличии законных оснований кредитор вправе потребовать продажи заложенной квартиры, даже если другого жилья у собственника нет. При этом заёмщик становится собственником недвижимости после регистрации права, но до погашения кредита она остаётся в залоге. Вырученные от продажи средства направляют на погашение задолженности в установленном порядке.

«В такой ситуации, существующий запрет обращать взыскание на единственное жилое помещение не действует, поскольку собственник сам изъявил волю на передачу своего жилья в залог как средство обеспечения исполнения им обязательства», — пояснил Ануфриев.

Однако даже в ходе банкротства у должника есть возможность сохранить единственное ипотечное жильё. Закон допускает заключение отдельного мирового соглашения с залоговым кредитором на любой стадии рассмотрения дела после истечения установленного процессуального срока, в том числе после введения процедуры реализации имущества.

«Важно помнить, что заключение мирового соглашения это право, а не обязанность», — подчеркнул адвокат.

По словам Ануфриева, кредитор прежде всего заинтересован в возврате своих денег. Поэтому должнику необходимо предложить реалистичный график погашения задолженности и объяснить, за счёт каких средств он сможет выполнять обязательства. Дополнительным аргументом может стать значительный платёж в счёт долга при заключении соглашения.

Если же предложение ограничится просьбами об отсрочке или рассрочке и ссылками на тяжёлое материальное положение, вероятность отказа будет высокой. При этом наличие крупного первоначального платежа само по себе не гарантирует согласия кредитора.

После достижения договорённости отдельное мировое соглашение должно быть утверждено арбитражным судом. При этом согласие остальных кредиторов, не имеющих залога на квартиру, для его заключения не требуется. Если жильё находится в залоге у нескольких кредиторов, чьи требования включены в реестр, в соглашении должны участвовать все такие залогодержатели.

После утверждения соглашения ипотека сохраняется, а должнику необходимо продолжать выплаты на предусмотренных условиях. При наличии просрочки документ должен определять порядок и сроки её погашения. Само банкротство при этом не прекращается, но квартиру исключают из имущества, подлежащего реализации в рамках процедуры.

«Суд выносит определение об утверждении мирового соглашения прописывая в его тексте все те условия, о которых договорились кредитор и должник», — рассказал Ануфриев.

Если должник нарушит условия соглашения, кредитор сможет вновь потребовать взыскания за счёт жилья. В отдельных случаях для утверждения договорённости также потребуется обеспечить погашение требований кредиторов первой и второй очереди.

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