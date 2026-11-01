Употребление безалкогольного пива во дворе многоквартирного дома или в подъезде само по себе не является административным правонарушением. Однако даже с таким напитком можно привлечь внимание полиции, а за шум, мусор и хулиганство получить штраф. Об этом эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Газете.Ru».

По словам специалиста, законодательство разграничивает алкогольные и безалкогольные напитки по содержанию этилового спирта. Согласно Федеральному закону № 171-ФЗ, алкогольной считается продукция, в которой его доля превышает 0,5% объёма готового продукта. Поэтому пиво с содержанием спирта не более этого показателя под запрет на распитие алкоголя в общественных местах не подпадает.

«По этой причине статья 20.20 КоАП РФ, наказывающая за распитие алкоголя в общих зонах, в данном случае неприменима», — пояснил Бондарь.

Впрочем, внешне отличить обычное пиво от безалкогольного бывает непросто. Эксперт допустил, что сотрудники полиции могут заинтересоваться человеком с характерной банкой и проверить её содержимое. При этом сама по себе такая упаковка ещё не доказывает нарушения.

Проблемы могут возникнуть, если отдых сопровождается громкой музыкой, криками или другим поведением, мешающим жильцам. За нарушение покоя граждан предусмотрена ответственность по региональным законам о тишине. Отдельные штрафы возможны за курение в запрещённых местах и нарушение правил обращения с отходами.

Особенно серьёзными последствия могут оказаться при агрессивном поведении. Если конфликт с соседями сопровождается нецензурной бранью в общественном месте и другими признаками мелкого хулиганства, действия нарушителя могут квалифицировать по статье 20.1 КоАП РФ. Она предусматривает не только штраф, но в отдельных случаях и административный арест на срок до 15 суток.

Таким образом, безалкогольное пиво можно пить на лавочке возле дома или в подъезде, если напиток соответствует установленным требованиям. Однако это не освобождает от обязанности соблюдать общественный порядок и уважать покой соседей.

Ранее Life.ru рассказывал, что попытка замаскировать алкоголь под кофе не спасёт от ответственности за его распитие на улице. Юрист Тимур Маршани объяснил, что за употребление спиртного в запрещённых общественных местах предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. При этом одного нахождения рядом с открытой бутылкой недостаточно для доказательства правонарушения.