Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, призналась, что не представляла, как погасить назначенный судом штраф почти в 763 миллиона рублей. Несмотря на выплату налоговых задолженностей, она столкнулась с финансовыми трудностями из-за ограничений на заработок в социальных сетях. Об этом Чекалина рассказала в эксклюзивном интервью «Москве 24».

Лерчек призналась, что не знала, как погасить штраф в 763 млн рублей. Видео © Telegram / Москва 24

«Несмотря на то что я выплатила все задолженности по налогам — больше 700 млн рублей, — был штраф почти 763 млн рублей, который я не знала, как заплатить. Был запрет на ведение соцсетей с целью получения дохода. И это для меня было нереально, так как я не могу пойти работать», — призналась блогер.

По словам Чекалиной, после погашения налоговой задолженности у неё оставалось обязательство выплатить огромную сумму по приговору суда. При этом запрет на коммерческую деятельность в интернете лишал её привычного источника дохода.

Дополнительные финансовые сложности связаны с необходимостью оплачивать лечение от онкологии.

Ранее Life.ru сообщал, что после помилования Лерчек больше не придётся выплачивать штраф в 763 миллиона рублей. Защита Чекалиной пояснила, что президентский указ освобождает её от исполнения наказания, назначенного судом. По словам адвоката, исполнительное производство по взысканию денег должно быть прекращено. Также блогер получила возможность вернуться к деятельности в интернете без прежних ограничений