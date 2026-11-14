Лерчек больше не должна государству 763 млн рублей: Защита объяснила итог помилования блогерши
Адвокат: Лерчек освобождена от штрафа в 763 млн рублей после помилования
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек, больше не придётся выплачивать штраф свыше 763 миллионов рублей. Такое последствие президентского помилования назвал один из её адвокатов в беседе с РИА «Новости».
Защитник пояснил, что решение Владимира Путина полностью освобождает осуждённую от наказания, назначенного судом. Следовательно, оснований для дальнейшего взыскания денежной суммы, по его словам, больше нет.
Представитель Чекалиной сослался на статью 103 закона «Об исполнительном производстве». Согласно его разъяснению, производство по взысканию штрафа после помилования должно быть прекращено.
Изменится и положение блогера в интернете. Адвокат сообщил, что Лерчек вновь получила возможность пользоваться Сетью без действовавших ранее ограничений.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Чекалина обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании после приговора по делу о незаконном выводе средств за границу. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. О подаче прошения рассказал её адвокат Константин Третьяков. Глава РФ принял положительное решение.
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