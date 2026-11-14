Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек, больше не придётся выплачивать штраф свыше 763 миллионов рублей. Такое последствие президентского помилования назвал один из её адвокатов в беседе с РИА «Новости».

Защитник пояснил, что решение Владимира Путина полностью освобождает осуждённую от наказания, назначенного судом. Следовательно, оснований для дальнейшего взыскания денежной суммы, по его словам, больше нет.

Представитель Чекалиной сослался на статью 103 закона «Об исполнительном производстве». Согласно его разъяснению, производство по взысканию штрафа после помилования должно быть прекращено.

Изменится и положение блогера в интернете. Адвокат сообщил, что Лерчек вновь получила возможность пользоваться Сетью без действовавших ранее ограничений.