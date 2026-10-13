Вырубили деревья без разрешений: Прокуратура остановила работы в парке Новосибирска
Прокуратура остановила работы «Элтекса» в парке «Сосновый бор» в Новосибирске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Прокуратура Новосибирска выявила нарушения при проведении работ компанией «Предприятие «Элтекс» на территории парка «Сосновый бор». После проверки работы на участке были остановлены.
Надзорное ведомство установило, что вырубкой деревьев занималось лицо, которое не имело соответствующих полномочий. Кроме того, вертикальную планировку участка начали проводить при отсутствии правоустанавливающих документов на землю.
Прокурор Новосибирска внёс представление мэру города. Также лицо, уполномоченное выдавать разрешения на строительство, предостерегли от преждевременной выдачи такого документа.
Отдельное представление прокурор Калининского района направил руководителю коммерческой организации. Предприятие также предупредили о недопустимости продолжения работ на участке.
В результате принятых мер работы на территории парка «Сосновый бор» прекращены.
В 2018 году Life.ru рассказывал о конфликте вокруг участка в Новосибирске, который власти и застройщики пытались использовать для строительства, несмотря на его статус территории зелёных насаждений общего пользования. Тогда прокуратура начала проверку, а жители выступили против изменения назначения участка. При этом в материалах Life.ru есть и более свежие примеры, когда вопросы законности строительства и использования земель становились предметом внимания правоохранителей. В апреле 2026 года издание писало о деле мэра Уфы Ратмира Мавлиева, в котором фигурировал участок в сосновом бору и вопросы, связанные с его приобретением и последующим использованием под строительство.
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