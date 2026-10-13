Вырубили деревья без разрешений: Прокуратура остановила работы в парке Новосибирска

Прокуратура Новосибирска выявила нарушения при проведении работ компанией «Предприятие «Элтекс» на территории парка «Сосновый бор». После проверки работы на участке были остановлены.

Надзорное ведомство установило, что вырубкой деревьев занималось лицо, которое не имело соответствующих полномочий. Кроме того, вертикальную планировку участка начали проводить при отсутствии правоустанавливающих документов на землю.

Прокурор Новосибирска внёс представление мэру города. Также лицо, уполномоченное выдавать разрешения на строительство, предостерегли от преждевременной выдачи такого документа.

Отдельное представление прокурор Калининского района направил руководителю коммерческой организации. Предприятие также предупредили о недопустимости продолжения работ на участке.

В результате принятых мер работы на территории парка «Сосновый бор» прекращены.