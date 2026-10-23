Выселение семьи с шестью детьми привело к столкновениям с полицией в Испании

В испанском городе Витория выселение семьи с шестью несовершеннолетними детьми переросло в массовые столкновения протестующих с полицией, в результате которых задержали двух человек. Как сообщает агентство EFE, сотни местных жителей пытались помешать исполнению судебного решения и вступили в противостояние с правоохранителями.

Инцидент произошёл в районе Сансоменди, где семья из восьми человек проживала в съёмной квартире. Срок договора аренды истёк, однако родители не смогли найти другое жильё в городе.

Чтобы не допустить выселения, возле дома собрались сотни активистов. Около ста человек провели ночь в палатках перед зданием, а утром к ним присоединились другие протестующие.

На место прибыли сотрудники полиции Страны Басков Ertzaintza, которым предстояло обеспечить доступ судебных исполнителей к квартире. Демонстранты попытались заблокировать вход в здание, после чего начались столкновения.

Участники беспорядков бросали в полицейских камни, бутылки и другие предметы. В ответ правоохранители применяли спецсредства, в том числе пули из пеноматериала.

По уточнённым данным EFE, в результате столкновений пострадали 19 сотрудников полиции, правоохранители установили личности 58 участников акции. Задержаны двое — 26-летний мужчина и 17-летний подросток. Несмотря на сопротивление демонстрантов, около 13:00 семью выселили из квартиры.

При этом владелец недвижимости также официально признан человеком, находящимся в уязвимом положении. Квартира является его единственным жильём, вернуть которое он потребовал ещё в 2021 году.

В мэрии Витории заявили, что предлагали семье временное размещение в социальном учреждении, однако она отказалась. Представители движения в защиту жилищных прав, в свою очередь, настаивают, что городские власти должны предоставить родителям и детям подходящее альтернативное жильё.