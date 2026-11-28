В Сети появился новый тизер пятой части культового мультфильма «Шрек», в котором показали главных героев франшизы. Мировая премьера продолжения приключений зелёного огра запланирована на 30 июня 2027 года.

Новый тизер пятой части «Шрека». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shrek, dreamworks

К озвучиванию главных персонажей вернулись Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас, подарившие свои голоса Шреку, Ослу и Фионе соответственно. К актёрскому составу также присоединилась Зендея, которая озвучивает дочь Шрека и Фионы.

Пятая часть станет продолжением мультфильма «Шрек навсегда», вышедшего в 2010 году. Таким образом, между премьерами двух частей основной серии пройдёт 17 лет.