Вышел новый тизер мультфильма «Шрек 5» с главными героями
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shrek, dreamworks
В Сети появился новый тизер пятой части культового мультфильма «Шрек», в котором показали главных героев франшизы. Мировая премьера продолжения приключений зелёного огра запланирована на 30 июня 2027 года.
Новый тизер пятой части «Шрека». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shrek, dreamworks
К озвучиванию главных персонажей вернулись Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас, подарившие свои голоса Шреку, Ослу и Фионе соответственно. К актёрскому составу также присоединилась Зендея, которая озвучивает дочь Шрека и Фионы.
Пятая часть станет продолжением мультфильма «Шрек навсегда», вышедшего в 2010 году. Таким образом, между премьерами двух частей основной серии пройдёт 17 лет.
Ранее Life.ru рассказывал, как обновлённая внешность персонажей «Шрека» вызвала бурные споры среди поклонников франшизы. Особое внимание зрители обратили на изменения в облике Шрека и Фионы.