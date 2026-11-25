Если ваша мама всегда знала, как вам лучше, у Disney найдётся история и для вас. В мультфильме «Билли и мир магии» (Hexed) подростковое желание вырваться из-под опеки приводит героиню в царство ведьм, куда следом отправляется и её мать. Впереди у них семейные тайны, опасная правительница и путешествие, в котором придётся пересмотреть всё, что они знали друг о друге.

О чём мультфильм «Билли и мир магии»

О чём «Билли и мир магии»: как школьница узнаёт о ведьминском даре и попадает в мир семейных тайн и магии. Фото © «Билли и мир магии», режиссёры Джейсон Хэнд, Джози Тринидад, Фон Вирасунторн, сценаристы Джаред Буш, Дэна Леду Миллер

Шестнадцатилетняя Билли Доу давно чувствует себя чужой среди окружающих, а очередная неприятность в школе окончательно переворачивает её жизнь. Девушка случайно устраивает магический переполох, после которого её исключают, и обнаруживает, что за её странностями скрывается вполне настоящий ведьминский дар. Вскоре привычный пригород сменяется Хексе, огромным волшебным миром, где такие способности уже никого не удивляют.

Только начать новую жизнь подальше от маминых запретов не получится. Элис отправляется следом, а история постепенно превращается в расследование семейного прошлого. Выясняется, что мать знала о способностях дочери и сдерживала их с детства. Теперь Билли предстоит понять, от чего её оберегали, а обеим героиням придётся разобраться с тайнами, которые могут изменить жизнь целого царства ведьм. Это завязка, которую уже раскрыла сама студия, поэтому главные ответы мультфильм пока сохраняет для зрителей.

Как устроен мир магии и почему заклинания здесь у всех разные

Как устроен мир «Билли и мира магии»: почему способности ведьм различаются и что скрывает царство Хексе. Фото © «Билли и мир магии», режиссёры Джейсон Хэнд, Джози Тринидад, Фон Вирасунторн, сценаристы Джаред Буш, Дэна Леду Миллер

У Хексе есть собственная правительница, необычные обитатели и правила волшебства. Создатели объясняют, что магия рождается внутри самого персонажа, поэтому её проявления зависят от того, кому она принадлежит. У Билли, Элис и королевы Селесты способности отличаются визуально, включая цвет и характер эффектов. Такой подход позволяет рассказывать о героях ещё до того, как они успеют рассказать о себе.

Художники стремились сделать волшебство почти осязаемым и вдохновлялись природой. Например, искры Билли соприкасаются с поверхностью стола и гаснут на ней. А осваиваться в Хексе зритель будет одновременно с героиней, которая прежде знала ведьм лишь по представлениям из обычного мира.

Отношения матери и дочери здесь важнее любого заклинания

Мать и дочь в «Билли и мире магии»: почему Элис скрывала дар Билли и как героини учатся доверять друг другу. Фото © «Билли и мир магии», режиссёры Джейсон Хэнд, Джози Тринидад, Фон Вирасунторн, сценаристы Джаред Буш, Дэна Леду Миллер

Главный конфликт «Билли и мира магии» начинается ещё до путешествия. Дочь хочет понять, на что способна, а мать привыкла считать безопасность главным аргументом в любом споре. Но после открытия семейных секретов привычное родительское «я лучше знаю» звучит особенно болезненно, ведь речь идёт о части жизни, которую от Билли скрывали годами.

Режиссёр Джейсон Хэнд рассказал, что авторы специально выстраивали ссоры так, чтобы у каждой героини одновременно были и основания для своей позиции, и собственные ошибки. Элис действует из любви, но благие намерения не избавляют её от необходимости признать, что она могла поступить неправильно. Билли ищет самостоятельности, но тоже должна научиться видеть в матери отдельного человека. По словам Рашиды Джонс, актрисы, которая озвучила Элис, общее дело постепенно помогает им почувствовать себя партнёрами. Именно на таком сближении создатели строят эмоциональную сторону приключения.

У этой истории есть понятный крючок для семейного просмотра. Ребёнку легко представить себя на месте Билли, которой мешают раскрыться, а взрослому знаком страх Элис, пытающейся всё предусмотреть. Интереснее всего здесь обещание разговора, в котором обеим придётся услышать неудобную правду о себе.

Кто встретится Билли в царстве ведьм

Герои «Билли и мира магии»: королева Селеста, трёхглазый кот и заколдованный котёл в новом мультфильме Disney. Фото © «Билли и мир магии», режиссёры Джейсон Хэнд, Джози Тринидад, Фон Вирасунторн, сценаристы Джаред Буш, Дэна Леду Миллер

Главная угроза в Хексе связана с королевой Селестой. Она видит в появлении Билли возможность сохранить свою власть навсегда и прикрывает собственные интересы заботой о благополучии царства. В официальном представлении персонажа Джоди Фостер, актриса озвучания королевы, подчёркивает именно эту двойственность: правительница умеет убедительно говорить об общем благе, хотя движет ею эгоизм.

В союзники Билли и Элис достаётся трёхглазый кот Биф Роджер Краммчак. Он живёт замкнуто, не спешит кому-либо помогать и совсем не похож на ласкового питомца, которого хочется немедленно забрать домой. По описанию актёра озвучания Уолтона Гоггинса, знакомство с Билли даёт этому колючему одиночке возможность снова привязаться к кому-то. Ещё один спутник девушки, заколдованный котёл Бакет, обходится без разговоров: его характер раскрывается через движения, звуки и преданность героине.

Такое окружение сохраняет знакомое удовольствие от диснеевской сказки, где даже самый неожиданный предмет может оказаться живым. Только теперь с этим миром знакомится современная девушка, которая ещё недавно разбиралась со школьными неприятностями.

Кто из знаменитостей озвучил «Билли и мир магии»

Для оригинальной версии Disney собрала актёров, чьи имена знакомы далеко за пределами анимации. Главную героиню озвучила Хейли Стайнфелд, известная по роли Кейт Бишоп в «Соколином глазе», а её маму сыграла голосом Рашида Джонс. Злодейка досталась двукратной обладательнице «Оскара» Джоди Фостер.

Актёр Персонаж Хейли Стайнфелд Билли Доу, девушка с неожиданно открывшимся магическим даром Рашида Джонс Элис, мать Билли Джоди Фостер Королева Селеста, правительница Хексе Уолтон Гоггинс Биф Роджер Краммчак, трёхглазый кот Генри Уинклер Найджел, пугливая птица, хранящая секреты волшебного мира Дэн Стивенс Иеронимус, важничающий советник королевы Трейси Ульман Мисс Квилл, заколдованное писчее перо Стивен Фрай Элиас Квайр, волшебный журнал

Кто снял мультфильм и чем он отличается от знакомых сказок Disney

Кто снял «Билли и мир магии»: создатели нового мультфильма Disney и отличия истории от привычных сказок. Фото © ТАСС / Alan D West / Zuma

Картина «Билли и мир магии» стала 65-й полнометражной анимационной работой Walt Disney Animation Studios. Режиссёры проекта, Фон Вирасунторн и Джейсон Хэнд, ранее работали над «Желанием» и «Моаной 2» соответственно, а сорежиссёром выступила Джози Тринидад. Сценарий написали Джаред Буш, обладатель премии «Оскар» за «Лучший анимационный фильм», и Дэна Леду Миллер, музыку сочинил Крис Бауэрс. Студия представляет картину как самостоятельную оригинальную историю.

Когда «Билли и мир магии» выйдет в США и странах СНГ

Американский кинотеатральный прокат начинается 25 ноября 2026 года. Торжественная мировая премьера уже прошла 12 ноября в голливудском кинотеатре El Capitan. Единой даты для всех стран СНГ нет. По состоянию на 24 ноября местные афиши и календари позволяют указать следующие ориентиры.

Страна Дата и статус Казахстан 10 декабря 2026 года Азербайджан 10 декабря 2026 года Беларусь Отдельную местную дату подтвердить пока не удалось Армения Отдельную местную дату подтвердить пока не удалось Кыргызстан Отдельную местную дату подтвердить пока не удалось Узбекистан Отдельную местную дату подтвердить пока не удалось

Даты Казахстана и Азербайджана приведены по местным площадкам. В некоторых календарях для остальных стран отображается 25 ноября с оговоркой, что при отсутствии региональных данных используется мировая премьера.

Будет ли премьера «Билли и мира магии» в России

Анонсы показов в российских кинотеатрах уже появляются, но общей подтверждённой даты официального российского релиза Disney пока нет. В некоторых кинотеатрах уже есть даты премьер, но это не распространяется на все площадки. Российским зрителям стоит ориентироваться на расписание своего кинотеатра ближе к показам. Декабрьские анонсы уже дают повод следить за афишами, однако обещать одновременную премьеру по всей России пока нельзя.

Когда мультфильм можно будет посмотреть онлайн

«Билли и мир магии» онлайн: где появится мультфильм после кинопроката и объявлена ли дата выхода на Disney+. Фото © «Билли и мир магии», режиссёры Джейсон Хэнд, Джози Тринидад, Фон Вирасунторн, сценаристы Джаред Буш, Дэна Леду Миллер

Disney подтвердила, что после кинотеатрального проката «Билли и мир магии» появится на Disney+, однако точную дату пока не назвала. Официальный цифровой релиз и доступность картины на российских онлайн-площадках также не следует считать одним и тем же событием, так как подтверждённой даты российской онлайн-премьеры сейчас нет.

У «Билли и мира магии» есть всё, чтобы заинтересовать любителей ведьминских приключений, от странных спутников до королевы с опасными планами. Но самая любопытная часть завязки связана с тем, как пережить открытие, что самый близкий человек годами решал за вас, кем вам быть. А вы бы отправились в мир магии вместе с мамой, если бы именно от её запретов так долго мечтали сбежать? А чтобы скрасить ожидание выхода нового мультфильма Disney, предлагаем нашу подборку из 10 романтических дорам на Netflix с высоким рейтингом IMDb.