Угадаете будущего мужа героини, если вам покажут двор, где она выросла, и четверых её друзей? А что делать, если вы угодили в прошлое и выяснили, что папа собирается покорить сердце совсем другой девушки? С этих вопросов начинаются сразу две дорамы из нашей десятки. Мы выбрали южнокорейские сериалы из каталогов Netflix и расположили их по оценкам IMDb на 20 ноября 2026 года. При равном балле выше стоит сериал с большим числом голосов. Доступность зависит от региона.

«Когда жизнь даёт тебе мандарины» (2025) — 9,0 на IMDb

«Когда жизнь даёт тебе мандарины»: корейская дорама о первой любви и семейной жизни на острове Чеджу. Фото © кадр из сериала «Когда жизнь даёт тебе мандарины», режиссёр Вон Сук Ким, сценаристы Им Санг-чун, Вон Сук Ким

На острове Чеджу маленькая Э Сун торгует капустой и мечтает стать поэтессой. Кван Сик, соседский мальчишка, готов взять торговлю на себя. Пройдут годы, у этих двоих появятся дети, которые тоже вырастут и начнут самостоятельную жизнь. Обычно мелодрамы подводят влюблённых к свадьбе как раз к финальным титрам. Здесь самое интересное начинается после свадьбы. Где поселиться молодым, если в доме мужа последнее слово за его роднёй? И помнит ли ещё хоть кто-нибудь, что девочка с рынка хотела писать стихи?

«Вернуться в 1988» (2015–2016) — 9,0 на IMDb

дорама о первой любви, дружбе и взрослении пяти друзей в сеульском районе Ссанмундон. Фото © кадр из сериала «Вернуться в 1988», режиссёр Щин Вон Хо, сценарист У Чжон Ли

В сеульском переулке садятся ужинать. Одна мама отправляет сына к соседям с тарелкой еды, те передают гостинец в ответ, и вскоре дети с мисками бегают между домами, пока остывает их собственный ужин. Вот так и выросли Док Сон и четверо её друзей. А теперь попробуйте угадать, за кого она выйдет замуж. Подсказки придётся искать там, где их легко проглядеть. Когда мальчик с детства живёт за стеной, как заметить тот самый день, когда он впервые посмотрел на тебя иначе?

«Возлюбленные» (2023) — 8,9 на IMDb

«Возлюбленные»: корейская историческая дорама о любви Гиль Чхэ и Чан Хёна во время вторжения в Чосон. Фото © кадр из сериала «Возлюбленные», режиссёры Ким Сон Ён, Ли Хан Чжун, Чон Су Чжин, сценарист Хван Чжин Ен

У красавицы Гиль Чхэ из знатной семьи уже есть мужчина, за которого она хочет замуж. У её нового знакомого Чан Хёна на брак тоже вполне определённые планы. Он намерен остаться холостяком. За пикировками этой парочки можно было бы наблюдать весь сезон, но в Чосон вторгается армия империи Цин. Ещё вчера Гиль Чхэ могла позволить себе капризничать и перебирать поклонников. Теперь от того, как быстро она примет решение, зависят жизни тех, кто спасается вместе с ней. Тем интереснее при каждой новой встрече смотреть на неё глазами Чан Хёна.

«Мерцающий арбуз» (2023) — 8,8 на IMDb

«Мерцающий арбуз»: корейская дорама о школьнике, который попал в 1995 год и встретил отца-подростка. Фото © кадр из сериала «Мерцающий арбуз», режиссёры Сон Джон Хён, Ю Бом Сан, сценарист Джин Су Ван

Школьник Ын Гёль попадает в 1995 год и встречает собственного отца, который тоже учится в школе. Папа прекрасно слышит, хотя сын всю жизнь общался с ним на жестовом языке. Мало того, парень собирает группу, чтобы впечатлить красавицу-виолончелистку. Ын Гёль-то знает, что жениться папа должен на другой! Сын берётся устраивать личную жизнь родителей и впервые видит в них ровесников, способных влюбиться совсем некстати. Заодно ему предстоит разобраться, что делать с собственными чувствами.

«Любовное приземление» (2019–2020) — 8,7 на IMDb

«Аварийная посадка любви» («Любовное приземление»): корейская дорама о любви бизнесвумен из Сеула и северокорейского офицера. Фото © кадр из сериала «Любовное приземление», режиссёр Ли Джон Хё, сценарист Пак Чжиын

Южнокорейская бизнесвумен Юн Се Ри поднимается в воздух на параплане, попадает в бурю и приземляется уже в Северной Корее. Первым её находит офицер Ли Чон Хёк. По долгу службы он должен доложить о незнакомке, а вместо этого прячет её у себя. Поначалу капитана занимает вполне практический вопрос: как незаметно переправить гостью домой. Но когда Се Ри теряется на тёмном рынке, он идёт искать её с ароматической свечой. И вдруг выясняется, как внимательно этот немногословный человек слушал всё, о чём она болтала.

«Алхимия душ» (2022–2023) — 8,7 на IMDb

«Алхимия душ»: корейская фэнтези-дорама о волшебнице в чужом теле и её ученике из знатной семьи Чан. Фото © кадр из сериала «Алхимия душ», режиссёр Пак Чун Хва, сценаристы Хон Чжон Ын, Хон Ми Ран

Опасная наёмная убийца Наксу спасается от погони, переселив душу в тело слепой девушки. Знатный юноша Чан Ук догадывается, кто перед ним, и предлагает сделку. Ему нужен наставник, ей пригодится человек, который сохранит тайну. Так у молодого господина появляется служанка, а у служанки — ученик. Особенно приятно следить за их перепалками. При посторонних последнее слово полагается Чан Уку, зато на тренировке Наксу может сполна отыграться за необходимость ему кланяться.

«Мистер Солнечный Свет» (2018) — 8,7 на IMDb

«Мистер Солнечный Свет»: историческая дорама о любви американского офицера и корейской аристократки. Фото © кадр из сериала «Мистер Солнечный Свет», режиссёры Ли Ын-бок, Чон Джи-хён, сценаристы Ким Ын-сук, Квон До-ын

Юджин Чхве, сын рабов, в детстве бежал из Кореи. Спустя годы он возвращается в мундире американского офицера и встречает аристократку Ко Э Син. В гостиной она умеет держаться так, как положено девушке её круга, а за её пределами обращается с винтовкой и помогает корейскому сопротивлению. Один из самых тонких моментов их знакомства связан с английским словом love. Э Син ещё предстоит выяснить, что оно означает. Юджину куда труднее ответить на другой вопрос. Сможет ли он полюбить страну, за которую она готова погибнуть и из которой ему самому пришлось бежать?

«Больничный плейлист» (2020–2021) — 8,7 на IMDb

«Больничный плейлист»: корейская дорама о любви и дружбе пятерых врачей, которые играют в рок-группе. Фото © кадр из сериала «Больничный плейлист», режиссёр Син Вон Хо, сценарист Ли У Джон

Пятеро друзей познакомились в мединституте, а двадцать лет спустя работают в одной больнице и по-прежнему собираются порепетировать со своей группой. У хирурга Ик Чуна и нейрохирурга Сон Хва за плечами столько совместных обедов и разговоров после смены, что приглашение поесть вместе уже невозможно распознать как свидание. В этом и прелесть их истории. Зритель начинает прислушиваться к самым будничным разговорам двух врачей в надежде, что кто-нибудь из них наконец рискнёт сказать чуть больше обычного.

«Любовь в большом городе» (2024) — 8,7 на IMDb

«Любовь в большом городе»: корейская дорама о свиданиях и поиске любви в Сеуле по роману Пак Сан Ёна. Фото © кадр из сериала «Любовь в большом городе», режиссёры Сон Тхэ-гём и др., сценаристы Сон Тхэ-гём, Ким Сэ-ин, Пак Сан-ён.

Ко Ён живёт в Сеуле, делит квартиру с подругой Ми Э и влюбляется в мужчин. После свиданий есть к кому вернуться и кому выложить всю правду, даже если перед самим собой за эту правду немного неловко. За восемь серий в жизни Ко Ёна сменятся несколько возлюбленных. У каждой истории свой режиссёрский почерк, а сценарий всех восьми эпизодов написал Пак Сан Ён, автор романа, по которому снята дорама. Хороший выбор на выходные, если хочется проследить, как человека меняет каждая новая любовь.

«Наш блюз» (2022) — 8,6 на IMDb

«Наш блюз»: корейская дорама о жизни на острове Чеджу и встрече с первой любовью спустя десятилетия. Фото © кадр из сериала «Наш блюз», режиссёр Ким Гютхэ, сценарист Но Хигён

Ын Хи торгует рыбой на Чеджу. Когда на остров возвращается школьный красавец Хан Су, у взрослой, деловой женщины при виде него снова подкашиваются коленки. Она помнит мальчика, в которого была влюблена. Зритель уже знает кое-что о мужчине, который перед ней стоит, в частности о его долгах. С этой неловкой встречи начинается дорама, в которой право на собственную историю постепенно переходит от одного жителя острова к другому. А свидание двух бывших одноклассников оказывается куда волнительнее, чем можно было ожидать.

С какой истории начать? Если выбираете первую в жизни дораму, включайте «Аварийную посадку любви». Уже в первой серии героиня повиснет на дереве по другую сторону границы, и знакомство с корейскими мелодрамами бысро перерастёт в новое хобби! А в кого бы вы влюбились за одну серию? Если первым на ум всё равно приходит Эдвард Каллен из «Сумерек», посмотрите, как Роберт Паттинсон выглядит в шести культовых нарядах Джеймса Бонда. Ему достались и смокинг Шона Коннери, и те самые голубые плавки Дэниела Крейга.