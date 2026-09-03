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Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:36

Вышел по нужде и нарвался на врага: Боец Ёрш уничтожил группу ВСУшников за секунды

Боец Ёрш в одиночку уничтожил группу солдат ВСУ в Рубежном

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российский военнослужащий в одиночку одолел трёх солдат противника в Донецкой Народной Республике. Подробности раскрыл командир взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов в беседе с РИА «Новости».

Инцидент произошёл во время зачистки населённого пункта Рубежное. По словам офицера, боец с позывным Ёрш отлучился по естественной нужде и внезапно столкнулся с тремя вооружёнными украинскими военными.

Командир уточнил, что в ходе скоротечного огневого контакта россиянин ликвидировал двух оппонентов на месте. Третий участник столкновения получил ранение, однако сумел воспользоваться обстановкой и покинуть место боя.

Несмотря на численное превосходство врага, российский военнослужащий не растерялся и вышел победителем из опасной переделки. «Он один против троих выстоял и победил. Выиграл бой», — резюмировал Нуриахметов.

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Ранее, 29 августа, Министерство обороны РФ официально подтвердило переход Рубежного под контроль подразделений «Центра». В ведомстве отметили, что освобождение стало результатом решительных наступательных действий.

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Никита Никонов
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